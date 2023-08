Läti ja Leedu piirivalvurid on pahuksis Valgevenest tulnud illegaalidega

Äripäeva juhtimiskool: tugev bränd on parim strateegia

Me ei pea selgitama, et Tesla on elektriauto, Pampersi all mõeldakse mähkmeid või Samsung pakub sulle kodus vajalikke tehnikakaupu, aga kuidas luua brändi, mis kannab endas ettevõtte strateegiat ja kuidas strateegia ettevõttes päriselt tööle panna?

