Artikkel

Rindeteated: Vene suurtükivägi on sunnitud ukrainlastele teed tegema

Vene õhuvägesid alandanud põleng Pihkva lennuväljal sunnib venelasi kasutama lisaresursse oma tagalas, kuid sõda see mõistagi ei muuda. Foto: Imago/Scanpix

Ukraina vägede taktikaline läbimurre nn Surovikini kaitseliini all annab tunnistust, et Vene suurtükivägi on ukrainlaste oskusliku tule all olnud sunnitud taanduma kaugusele, kus nad pealetungivaid vägesid enam normaalselt tõrjuda ei saa.

Eesti kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg tõi esile ka suure riski, mille Vene relvajõud võtavad, kui paiskavad praegu Zaporižžja oblasti rindelõigule üksuseid teistest rindelõikudest.