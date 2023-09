Välja tõstetud: skandaalselt erakliinikult võeti ruumid ja seadmed käest

Eelmise aasta novembris avada lubanud Novel Clinicusse on saanud sel suvel aegu broneerida esimestele vastuvõttudele, kuid päriselt avamiseni kliinik kunagi ei jõudnud. Foto: Andras Kralla

Teisipäeva keskpäevaks on Hepsori värskelt valminud hoones Tallinnas Pärnu maanteel peaaegu et kõik korrused vaikseks jäänud. Ka muidu küllaltki vaikses majas on täna aga pisut teistmoodi sagimist, sest fuajees on koha sisse võtnud turvamees ning majas teeb inventuuri Hepsori esindaja.

Eelmisel õhtul kell kuus on maja omanik Hepsor P113 öelnud üles üürilepingu erakliinikuga Novel Clinic, kelle jaoks seati kaheksal korrusel sisse pinnad patsientide vastuvõtmiseks ja raviks. Teisipäevaks on asjad nii palju muutunud, et kliiniku juhtidel ega töötajatel oma senistesse tööruumidesse enam asja ei ole.