Uudised

Äripäev

14. september kell 5:23







Eesti metsa- ja puidutööstuse liit sai uue juhatuse esimehe Graanul Investist

Uus metsa- ja puidutööstuse liidu juhatuse esimees Jaano Haidla (fotol) võttis ameti üle Margus Kohavalt. Foto: Jake Farra

Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu uueks juhatuse esimeheks valiti Graanul Invest ASi juhatuse liige Jaano Haidla.

Uus esimees on oma tööelu jooksul toimetanud puidusektori erinevates ahelates, omades kogemust nii mööbli-, sae-, vineeri- kui graanulitööstustes. Haidla sõnul on liidu olulisim eesmärk tagada, et iga metsast võetud puu looks parimal viisil väärtust inimestele ja keskkonnale.