Olerexi kaasasutaja kuulutas tanklarevolutsiooni

Olerexi üks omanikest Antti Moppel sõnas, et 2020. aastatel toimus juba tanklarevolutsioon, kui see muutus puhtalt tanklast oodatud peatuseks teekonnal. Foto: Raul Mee

Revolutsioon toimub nii kütuste kasutamises kui ka tankla rollis, rääkis konverentsil "Äriplaan 2024" Olerexi aktsionär ja kaasasutaja Antti Moppel.

Eesti kütuseturu osa on Euroopa mõistes väga väikene ja meil on ühe tankla kohta 260 inimest, mida see jaam teenindab, sõnas Moppel. Eesti turul on sisuliselt neli tegijat, millest Olerex on suurim. Moppel märkis ka, et alates aastast 2000 on konkurentide arv turul vähenenud.