Raadiohommikus: kes päästab miljardid paisu tagant minema?

Swedbanki juht Olavi Lepp kohtus koos ametikaaslastega mõni päev tagasi peaministriga, mille järel käidi välja pankade solidaarsusplaan. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis räägime eelarvesse voolavast tulumaksust, eurorahade kasutusest ja tarkvaraäri käekäigust.

Swedbank Eesti tegevjuht Olavi Lepp räägib, kui palju tema juhitavast finantskäitisest riigieelarvesse tulumaksu kahe järgmise aastaga juurde laekub, milline mõju on valitsusega tehtud kokkuleppel finantsstabiilsusele ja laenamisele ning kuidas on Eesti investeerimiskliima parem Leedu omast, mida pankade solidaarsusmaks juba pitsitab.

Ajal, mil valitsus otsib kärpekohti ja jätab sisustamata 400 miljoni euro ulatuses eelarvetulusid, andis riigikontroll hävitava hinnangu eurorahade kasutusele võtule: miljardid ootavad paisu taga nii ühtekuuluvuspoliitika, õiglase ülemineku fondi kui ka taaste- ja vastupidavusrahastust. Miks väljamaksed venivad ja milline hulk investeeringuid jääb tegemata, aitab lahti mõtestada riigikontrolör Janar Holm.

Tarkvaraarendusfirma Uptime kasvatas mullu jõudsalt nii käivet kui ka kasumit. Kuidas ettevõte kriisis vastu on pidanud, millistel turgudel on väljavaade helgem ja kas idusektorit kummitavad mured aitavad tööjõuprobleemi lahendada, räägib Uptime’i tegevjuht Eero Tohver.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Laura Saks.

Edasi jätkub raadiopäev järgmiste saadetega:

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Sügisel tulevad halbade töövõtete ja materjalidega hoonete vead selgelt välja. Katuste ja terrassidega on probleeme nii eramutel kui ärihoonetel.

Katuse Profid OÜ näeb ehitusvaldkonnas probleeme, mis on tekkinud traditsiooniliste materjalide ja töövõtete kasutamisel, mida saab lahendada vaid vedelplastiga ehk uudse lähenemisega hüdroisolatsioonis. Mida teha, et Katuse Profid ei peaks tegelema mitte parandustöödega, vaid olema oma toodetega valikus ka arhitekti laua taga objektide loomise nullpunktis? Kuidas tekib uus äri, millel Eesti turul puudub konkurents ning kui kaua tuleb õppida, et saada spetsialistiks?

Neil teemadel arutame stuudios Hillar Peetsiga, kel 25aastane kogemus ehitusvaldkonnas ning kelle ettevõtte portfooliosse kuuluvad ka tööd Haapsalu linnuses ja Vihula mõisas.

Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 „Globaalne pilk“. Poolas toimuvad juba mõne nädala pärast üldvalimised, mis võivad otsustada riigi demokraatia edasise teekonna.

Kas võimuerakond Õigus ja Õiglus säilitab võimu ning õõnestab õigusriiki veelgi? Või teeb opositsioon oodatust parema tulemuse ja toob Poola euroopalikule väärtusruumile taas lähemale? Seda otsustavad poolakad juba 15. oktoobril.

Kuid mängus on palju enamat, sest Poola on tõusnud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide tõeliseks juhiks ning näidanud Ukraina sõjas oma geopoliitilist musklit, mida toestavad üha aukartusäratavama võimekusega kaitsejõud. Saade analüüsib Poola viimase kümnendi teekonda ja prognoosib, mida toob tulevik. Stuudios on Poolas nii 1990. aastatel kui ka Õiguse ja Õigluse partei võimuletõusu ajal 2015. aastal Eestit diplomaadina Varssavis esindanud Heiti Mäemees ning saatejuhina Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.

12.00–13.00 „Kinnisvaratund“. Tavapäraste ärikinnisvara suundade kõrval on hooldekodude valdkond ärikinnisvaras küll veel alternatiivne nišš, ent tulnud selleks, et jääda.

Saates uurimegi, kuidas see äri käib ja millised on nõuded, kuidas toimub selles valdkonnas hoonete haldamine ja majandamine üldiselt, millised on kasumlikumad omandivormid – kas hooldekodude äri tähendab ka hoonete omamist või pelgalt haldamist? Uurime ka, kuidas tullakse toime kasvavate kuludega, kuidas oma äri finantseritakse ning ka seda, millised on tootlused.

Saates on külas Südamekodude ASi nõukodu esimees Martin Kukk, saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 „Äri Eestimaal“. Käisime külas kuldses keskeas palgatöö seljataha jätnud ja toitlustusärimeheks hakanud Myrakal ehk kodanikul nimega Üllar Priks. Viljandis, Myraka koduhoovis, toiduautoks ümber ehitatud tumesinise Ford Transiti kõrval rääkisime sellest, mille kõigega peab Eestis rinda pistma üks alustav ettevõtja.

Rääkisime raskustest ettevõtte alustamisel ja investeeringuteks raha leidmisest ning sellest kui lihtne on selja taha jätta oma senine karjäär. Uurisime, kuidas kujunevad tema veganvõileibade hinnad ja millised on meeldejäävamad hetked suvistelt festivalidelt.

Rääkisime ka sellest, kuidas väikeettevõtja puhata saab, kiikasime sisse tema toiduautosse ja saime teada, milline üllatav prominent ühel väliüritusel ajutiselt tema müügiesindajaks hakkas. Myrakal käis külas Gregor Alaküla.

15.00–16.00 „Investeerimisportfell 2030“. Saade keskendub krüptokauplemisele. Uurime aktiivselt investorilt ja end krüptomaailmas üles töötanud Shirly Valgelt, millised on võitvad strateegiad ning kas hoopis mõni krüptovara võiks olla see, mis 2030. aastaks finantsvabadusse viib. Samuti jagab Valge oma kogemust, kuidas end viie aastaga Šveitsi mainekaimasse krüptoorgu töötada ning seal läbi lüüa.

Saadet juhib Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Andre Anni.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.