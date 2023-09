Tootjahinnad on tugevas languses

Noored ettevõtjad plaanivad rätikutega maailma vallutada

Õpilasfirmast välja kasvanud ja nüüd juba kahe nädala vanuse firma Ränet asutajatel on ambitsioonikad plaanid. Kui Eestis on tuntus kogutud, on plaan laieneda välismaale, rääkisid ettevõtjad otse-eetris Kultuurikatlas konverentsi Äriplaan 2024 eel.

