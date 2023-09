3 olulist asja, mida õpetas soomlaste õnnetunde meistriklass

Kinnisvaraturg istub põhjas: järgmisel suvel enam sama hinnaga osta ei saa

Igasügisesel suurel kinnisvarainvestorite kokkutulekul "Kinnisvaraseminar 2023" tõdesid arendajad ja tuntud kinnisvaragurud, et see, mis praegu toimub kinnisvaraturul, on järgmisel aastal möödanik. Põhi on käes just praegu!

