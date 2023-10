Uudised

Äripäev alustab koostööd Financial Timesiga

Äripäeva toimetus Foto: Liis Treimann

Alates tänasest saab Äripäeva veergudel lugeda analüüse Financial Timesist, mis aitavad mõtestada meie ümber toimuvat.

Tähelepanu lasersihikuna uudiste detailidele või börsimuutustele raalides võib juhtuda just nimelt see: uppumine detailidesse. Aga vaja oleks võtta üks samm tagasi, et näha asju perspektiivis. Võtame näiteks palju tähelepanu on Eestis saanud riigieelarve raskused – defitsiit kasvab raketina, rohepööre, kaitsekulud, maksutõusud.