Muutusi juhtides kindlamasse homsesse

Praegused majandustingimused ja karm konkurents survestavad meid nii üksikisiku kui ka organisatsiooni tasandil ellu viima muutusi. Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Foto: Andras Kralla

Viimase aja pessimistlike prognooside kontekstis tasuks teha väike inventuur oma rahakotis, tööelus ja isiklikul tasandil ning mõelda, mida saad ennekõike sina ise ette võtta, et tulevikku paremini kindlustada ja keerukateks olukordadeks valmis olla. Kõikvõimalike muutuste juhtimine algab alati endast. Siit leiad viis raamatut, mis võiks sulle tarkade otsuste tegemisel ja positiivsete harjumuste evitamisel teejuhiks olla.

Kui heidad oma tööharjumustele kõrvalseisja kriitilise pilgu, võid avastada, et edusammud on rasked tulema, et töötunnid ei pruugi leida mõistlikku kasutust või et tegelikud eesmärgid kipuvad muude tegemiste kuhja taha ära kaduma. Rick Pastoori raamat „Haara ohjad!“ ei õpeta mitte pidurit tõmbama või oma ambitsioone sinnapaika jätma, vaid näitab, kuidas oma eesmärke mõtestada ja olulisele keskenduda, meile antud ressursiga mõistlikumalt ümber käia ning teha kõike nutikamalt, mitte rohkem.

Selles Wall Street Journali bestselleris jagab juhtimiskoolitaja Michael Bungay Stanier näpunäiteid, kuidas coaching’u võtteid rakendades paremaks liidriks saada ja oma juhtimisoskus uuele tasandile viia. Võti peitub käitumisviiside muutmises: uudishimust peab saama harjumus. Juht peab olema pisut kauem uudishimulik ning tormama pisut aeglasemalt tegutsema ja nõu andma.

Koolitaja Eero Sikka soovitab: „See raamat on praktiline töövahend kõikidele juhtidele, kes tahavad seitsme küsimuse kaudu inimestele vastutuse anda ja seeläbi nende tegeliku potentsiaali avada.“

Aegade suurima investeerimisbuumi ajal tasub meelde tuletada investeerimise põhitõed, aga ka senised apsakad ja suurimad edusammud. Kõik börsil tehtud otsused on potentsiaalseks õppetunniks ning mõjutavad ühel või teisel moel järgnevat sündmuste kulgu. Raamatusse „Börsil rikkaks“ on kokku kogutud tänaseks arvuka investeerimiskogukonna saavutanud legendaarse investor Toomase projekti lood börsitoimetuse 21 tegutsemisaasta jooksul. Siit näed, kes on olnud Toomase tehtud otsuste taga, millest on nemad otsuste tegemisel lähtunud või millele nad kahetsusega tagasi vaatavad.

Õpi rakendama eesmärgipüstitamise süsteemi OKR (Objectives and Key Results), millest on saanud selliste tehnoloogiahiidude nagu Google ja Intel hästi hoitud saladus. Riskikapitalist John Doerr selgitab, kuidas OKRi kolme komponenti – eesmärgid, nendeni jõudmise viisid ning tulemusmõõdikud – rakendada nii, et tulemuslikkuse juhtimine aitaks organisatsiooni tulemusi parandada. Teooriat ilmestab terve ports näiteid OKRe edukalt rakendanud ettevõtetest, millest inspiratsiooni ammutada.

Kui tunned, et peaksid isikliku investeerimisstrateegia uuesti üle vaatama, on alati hea mõte minna tagasi baasteadmiste juurde. „Eduka investori taskuraamatu“ autor Joel Greenblatt on pikaaegse kogemusega investor ja Ivy League’i õppejõud. Ta on raamatus lahti kirjutanud võib-olla elementaarsena tunduvad sammud, mis on aga oma lihtsuses geniaalsed ning toetavad iga sinu otsust sel teekonnal. Tema maagiline valem on saavutanud suurepäraseid tulemusi ning võib saada tõukeks sinu edaspidistele otsustele.