Norra ja Rootsi turud sunnivad majatehast koondama

Majatehas kavatseb koondada, sest Norra ja Rootsi kinnisvaraturgudel on aktiivsus väga madal. Foto: IMAGO/Scanpix

Raplamaal tegutsev majatehas Arca Nova Element teatas töötukassale, et kavatseb koondada 15 töötajat.

Majatehas kavatseb koondada, sest Norra ja Rootsi kinnisvaraturgudel on aktiivsus väga madal. Need on aga siiani olnud tehase põhilised turud. Firma tegevjuht Janno Riidak ei tahtnud koondamist kommenteerida, kuna töötajad pole veel koondamisteadet kätte saanud. Tegemist on esmase kollektiivse koondamisteatega.