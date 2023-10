Soome ehitusturu endine börsitäht on pankroti äärel

Kunagise Soome ehitusturu tähe Lehto sära on tuhmunud. Foto: Andres Haabu

Soome ehitusfirma Lehto tuli seitsme aasta eest börsile suurte ootuste saatel ja esialgu pakkuski ettevõte head tootlust. Viimastel aastatel on Lehto investoritele aga ainult halbu uudiseid toonud, kirjutab Kauppalehti.

Lehto seis on muutunud pärast ehitusmahtude kokkukuivamist nii nukraks, et avalikkuses on hakatud spekuleerima ettevõtte võimaliku pankroti üle.