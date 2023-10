Artikkel

EKRE saadikud söövad sõnu: kuluhüvitiste eest hakkas autot liisima ka Martin Helme

EKRE esimehe Martin Helme on seni öelnud, et autoliisingut kuluhüvitistesse esitama ei peaks. Foto: Liis Treimann

EKRE liikmed on aastate jooksul korduvalt välja toonud, et nemad on ainus erakond, kes on ei osta autosid riigikogu liikmete kuluhüvitiste eest. Nüüd on erakond sellest põhimõttest loobunud.

EKRE saadikud on kahel korral esitanud riigikogule eelnõu, millega on teinud ettepaneku riigikogu saadikute kuluhüvitised kaotada. Esimest korda tehti selline ettepanek juba 2015. aastal. Sellest ajast alates on EKRE liikmed rõhunud oma sõnavõttudes sellele, et nemad on ainus erakond riigikogus, kes ei lase maksumaksjatel oma autoliisinguid kinni maksta.