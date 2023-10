Gmaili ja Facebooki asemel "vana hea" SMS. Mis Eestis juhtub, kui meie välisside lõhutakse

Eesti suurima andmekeskuse juht Tõnu Grünberg töötas varem ka Telia eelkäija EMT tehnoloogiajuhina. Foto: Raul Mee

Olukord, kus Eesti jääb mitmeks päevaks ilma igasuguse välismaaga seotud andmesideta, tekiks ainult tahtliku ning väga teadlikult koordineeritud tegevuse tagajärjel.

Ometi on sel kuul juba purustatud meie merealused sidekaablid Soome ja Rootsi ning kahjustatud gaasitoru Soome, võimalikke süüdlasi otsides vaadatakse kahtlustavalt Venemaa ja Hiina poole. Seejuures on meid välisilmaga ühendavate kaablite omanikeks eraettevõtted, nende parandamise võimekus on aga üksikutel erafirmadel.