Olavi Lepp ettevõtetele: kui jätkusuutlikkuse plaani pole, jääb jutt meiega lühikeseks

Swedbank Eesti tegevjuht Olavi Lepp. Foto: Liis Treimann

Täna on nii, et kui sa ESGga ei tegele ega näita tegevusplaani, kuidas selles paremaks saad, siis pikka juttu meie juures pole, rääkis Swedbank Eesti juht Olavi Lepp panga strateegiast ettevõtete rahastamisel.

„Ettevõtja ambitsioon nende eesmärkide täitmisel ei tohi olla väiksem kui tööstusharu keskmine. Tagumised tapetakse, kuid ka päris esimesed saavad sageli kahjuks karistada. Aga õigel kiirusel liikudes ärge tagumiseks kindlasti jääge,“ oli Lepa sõnum Eesti firmadele tasakaalus majanduse foorumil “Elevant toas”.

Samas tõdes Lepp, et ühiskonnas tervikuna ei saa ESG (jätkusuutliku ettevõtluse – toim) eesmärkidega ka liiga kiiresti eest ära joosta. „Meie siin ehk tahame seda teha, aga paljudele ühiskonnast see üldse ei sobi. Nii võib ühel päeval juhtuda, et minnakse valimiskasti ette ja selle tulemusena keeratakse asjad hoopis tagasi, sest ühiskond pole nii suurteks muutusteks lihtsalt valmis,“ selgitas Lepp.

Pankadele endile on kõrged nõuded

Lepp tunnistas, et pankadel on täna meetmed olemas mitte ainult keskkonna, vaid ka sotsiaalsete aspektide osas. Küsimus on aga selles, kuidas neid mõõta.

Lisaks on ootused pankadele aina kasvanud ning kohati üllatavad need pangajuhti ennastki.