Eesti börsifirmaga seotud ettevõte ajab äri Krimmis

Vastulause: Äripäev kahjustab aktsionärina ettevõtet

AS Äripäev on ELMO Rent AS aktsionär. Viimastel päevadel on väljaande veergudel kolm, viimasel kuul neli negatiivse alatooniga ja kallutatud artiklit, mis on tekitanud Elmo juhtkonnas küsimuse Äripäeva kui aktsionäri eesmärkides, kirjutab Elmo Rendi asutaja ja tegevjuht Enn Laansoo Jr toimetusele saadetud vastulauses.

