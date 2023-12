Artikkel

7 põhjust, miks ettevõtted ei esita aastaaruandeid

Foto: Anti Veermaa

44% ettevõtetest jätsid aastaaruande sel aastal tähtaegselt esitamata, nende hulgas oli ka 61 raamatupidamisettevõtet – ja 10 ei ole esitanud siiani.

Teemaveeb Raamatupidaja küsis raamatupidamisettevõtetelt, millised on peamised põhjused nende praktikas, miks nad aastaaruandeid tähtaegselt ei esita. Selgub, et põhjusi on mitu, kuid laias laastus on need sarnased, nagu näiteks audiitorite põud ja hüppeliselt tõusnud auditite hinnad, üle võlli auditi nõuded, aga ka raamatupidajate ajapuudus ja läbipõlemine, kuna neil on palju väikeseid ja hinnatundlikke kliente ning dokumente ei saa klientidelt kätte.

Esimene põhjus on audiitorite põud

Raamatupidamisbüroo Sinine S OÜ juht Aive Kukk ütleb, et paraku on audiitori leidmine keeruline või lausa võimatu ülesanne ettevõtetel, kellel on auditikohustus. Või kui leidubki audiitor, kes võtab töö teha, on ta üle koormatud teiste klientidega, mistõttu võib audit kesta kuid.

Seda kinnitab ka Audiitorkogu president Märt-Martin Arengu. Tema sõnul näitab Audiitorkogu kõige värskem statistika, et audiitorkontrolli läbivate ettevõtete arv on kasvanud üle 10% ning on jõudnud tasemele 9300 ettevõtet aastas. Tegevusmahu kasv, ligikaudu 1000 uut audiitorkontrolli läbinud ettevõtet aastas, on aga kaasa toonud (peaaegu) enneolematu olukorra – esimest korda audiitorkontrolli läbivatel ettevõtetel on raske leida audiitorit raamatupidamise aastaaruandele, nendib Arengu.

Võib juhtuda, et ettevõttel jääbki audit tegemata ja ka aastaaruanne esitamata. Aive Kukk teenuse hinnatõusust

Teine põhjus on hüppeliselt kasvanud auditite hinnad

Aive Kukk toob välja, et ka audiitorite tasud on kasvanud kõrgustesse – kui paari aasta eest maksis audiitorteenus väikeettevõttele umbes 2500 eurot, siis nüüd on see juba 7500 euro kandis. Kolmekordne hinnatõus teeb väikeettevõtja nõutuks ja paneb kukalt sügama. "Võib juhtuda, et ettevõttel jääbki audit tegemata ja ka aastaaruanne esitamata," märgib Kukk.

Märt-Martin Arengu aga möönab hoopis, et võrreldes Eestit teiste Euroopa riikide, sealhulgas meie lähinaabritega, on Eesti audiitorteenuste hinnatase olnud tiheda konkurentsi tõttu aastaid väga madal ning pole võimaldanud audiitoritel investeerida, et tulla toime suurema töömahuga. Kui siia juurde arvestada aasta-aastalt mahukamad auditistandardite nõuded, ongi turg jõudnud defitsiidi lävele. "Usutavasti võimaldab kerkinud hinnatase värvata sektorisse uusi töötajaid, mis aitab olukorda leevendada," pakub Arengu ühe võimaliku pääsetee.