Tööstur: Eesti ettevõtted võitlevad ellujäämise nimel

Tööstusjuht Toomas Lepp näeb Eesti tööstuses suuri muresid, aga pakub välja ka lahendusi. Foto: Raul Mee

Lähema viie aasta perspektiivis on Eesti tööstusettevõtetel kaks reaalset ellujäämisstrateegiat, ütleb tööstusjuht ja Meteci omanik Toomas Lepp.

Lepa sõnul on variandid võimalusel automatiseerida ja kui see ei õnnestu, siis loota, et võõrtööjõu kasutamise võimalus säilib.

"Kahjuks ei suuda enamik Eesti päris tootmisettevõtteid võistelda järelkasvu värbamisel moodsa aja ettevõtetega, kes riskiinvestorite piiramata rahade abil ja kõva turunduskampaania toel noored spetsialistid enda juurde meelitavad ning futuristlike tooteid arendavad," selgitas Meteci omanik Tööstusuudistele . "Nende toodete n-ö tootestamisel loodetakse siis kohalike ettevõtete abile, kes aga vaevlevad eelpoolkirjeldatud spetsialistide nappuse käes. Levinud on ka suhtumine, et ega tootmine ei peagi Eestis toimuma – küll leiame Aasiast kellegi, kes selle "musta ja igava osa ära teeb"."

Lisaks tuletab Lepp meelde, et haridussüsteemi efektiivsemaks muutmisel on veel palju ära teha. "Kui me ka haridussüsteemis suudaksime nüüd viimaks ja tõesti mingi murrangu ära teha, siis ehk viie aasta pärast saavad ellu jäänud tootmisettevõtted tööjõu mõistes paremaid aegu näha," märkis ettevõtja.