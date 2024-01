Artikkel

Tippettevõtja miljonitesse ulatuv maksuvõlg püsib avalikkuse eest peaaegu peidus

Armin Karu Foto: Andras Kralla

Ettevõtja Armin Karu on oma firma HansaAssetsi aruandesse märkinud enam kui 23 miljoni euro suuruse maksuvõla, mis aga maksuameti lehel kõikide teiste maksuvõlglaste kõrval ei kajastu.

Nii ei näe ühestki ettevõtete võlgu vahendavast portaalist, et Karu firmal maksuvõlg üleval oleks, ka maksuameti võlapäringu leht vabandab ja teatab, et "isiku võla andmed on täpsustamisel".

Kõikide maksuvõlglaste nimekirjas oleks Armin Karu firma oma maksuvõlaga tegelikult ilmselt esimeste seas.

Äripäev kirjutas läinud kevadel Eesti ärimeeste suurest maksutrikist, mis aitas neil potentsiaalselt säästa kümneid miljoneid eurosid. Pärast lugude ilmumist maksis nutika “maksulahenduse” suurima osalise Armin Karu firma HansaAssets riigikassasse 11,8 miljonit eurot . Umbes sama palju on tal veel riigile maksta.

Kui ettevõte on tunnistanud, et tal on üleval nii suur maksuvõlg, siis miks seda avalikest andmetest ei näe? Maksuameti teatel võib seda selgitada mitmel moel.