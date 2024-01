Artikkel

18. jaanuar kell 6:24







Ämari lennuvälja remont läheb maksma 18,5 miljonit eurot

Ämari lennubaas. Foto: Eiko Kink

Riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis Ämari lennuliiklusala remondilepingu KMG Infra OÜga. Tööde maksumus on ligikaudu 18,5 miljonit eurot ning lennurada valmib 2024. aasta oktoobris.

"Suurprojektid on alati seotud väljakutsetega ning Ämari puhul on selge, et kitsas ajaraam nõuab kõigilt osalistelt tõhusat koostööd ja kiireid otsuseid, mistõttu on meil hea meel, et töö usaldati just KMG Infrale," KMG Infra OÜ juhatuse liige Indrek Pappel.