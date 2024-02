Uudised

Äripäev

10. veebruar kell 14:03







Raadiohitid: ving, Tallinna börs ja poliitlaip

Saates „Kuum tool“ oli sel korral teemaks Äripäevas ilmunud Investorite TOP, mida käis kommenteerimas värskelt aasta investori tiitliga pärjatud Marko Oolo. Foto: Andras Kralla

Sel nädalal kuulati Äripäeva raadios enim saateid poliitikast ja Tallinna börsist.

Kuulatuimate saadete hulgas on nii päevakajalisi uudiseid kui ka investeerimisnõu.

Marko Oolo: nutikas investor leiab Tallinna börsilt häid võimalusi

Saates „Kuum tool“ oli sel korral teemaks Äripäevas ilmunud Investorite TOP, mida käis kommenteerimas värskelt aasta investori tiitliga pärjatud Marko Oolo. Samuti avaldas investor, kuhu tema täna investeerib ning millise strateegiaga leiab kohalikul turul häid ostukohti.

Geopoliitiline risk on Tallinna börsi surunud varjusurma

Tallinna börsil on esimesed ettevõtted oma tulemused avalikuks teinud. Vaatamata rekordirohketele tulemustele ning muu maailma börsirallile on kodubörs pigem letargias. Börsitoimetuse tiim püüdis üles leida selle põhjuseid.

Äripäev eetris: Jüri Ratas on absoluutne poliitiline laip

Möödunud nädalal teatas endine peaminister Jüri Ratas Keskerakonnast lahkumisest ja Isamaaga liitumisest, põhjendades seda eeskätt väärtuste erinevusega praeguse Keskerakonna juhtkonna omadest.

Isamaa tundub praegu Ratasele kõige loogilisem valik, aga kui keegi oleks öelnud kolm või viis aastat tagasi, et Jüri Ratas lahkub ühel ilusal päeval Keskerakonnast ja liitub Isamaaga, oleks see küll tekitanud küsimuse, et mis ometi plahvatab, et see niimoodi läheb, kommenteeris saates Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

Kaja Kallas: me vingume ennast vaeseks

“Globaalse pilgu” saates keskendume seekord Eesti majandusele ja julgeolekule. Külas on peaminister Kaja Kallas, kelle juttu mööda kurdavad eestlased rohkem kui näiteks lätlased ja leedulased ning see võimendab muu hulgas majanduslangust.

„Väga paljudel sektoritel ei lähe halvasti. On faktoreid, mis on punases ja murettekitavad, aga on ka ettevõtteid, mis on positiivses,“ märgib Kallas Äripäeva raadiosaates „Globaalne pilk“.

Selles, et Eesti majanduslangus on Euroopa suurim, mängib tema sõnul rolli ka eestlaste kalduvus kõvasti kurta.

Jüri Ratas poleks pidanud parteid vahetama

“Äripäeva arvamusliidri” saates rääkis Reformierakonna auesimees Siim Kallas, et Jüri Ratase liitumine Isamaaga on väga kaheldava väärtusega samm.

Tema sõnul pole küsimus niivõrd selles, kas sotsid või Isamaa, vaid et Keskerakonnas endas oli Ratase poliitilise jõu kese.

Kui aga juba erakonda vahetada, siis tõepoolest Isamaasse, sest opositsioonipartei saab talle lubada riigikogu teise aseesimehe koha, mis on Ratasel praegugi.

Laiemalt pelgab aga Kallas, et Keskerakonnast võib nüüd tõepoolest saada vene erakond, sest ka riigikogu fraktsioonis, kuhu on jäänud kuus liiget, räägib eesti keelt emakeelena üksnes Lauri Laats.