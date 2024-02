Eksperdid: üüriinvesteering laenu abil on saatanast. Turupõhi? Maitseasi, laenuteenindamine ju raskeneb

Hüpoteeklaen ASi juhatuse liige Toomas Paju ja kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark. Foto: Siim Sultson

Võtan eluasemelaenu ja saan selle kümneprotsendilise sissemaksuga, laenan, saan osta ja üürin välja, olen kinnisvarainvestor – siis see hetk praegu kindlasti ei ole, sõnasid Kinnisvarauudiste elukondliku kinnisvara saatesarja „Ruutmeetrite taga“ saates Hüpoteeklaen ASi juhatuse liige Toomas Paju ja kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

„Selles mõttes on täna hea aeg laenata, et hullemaks enam intressimäära mõttes ei lähe,“ sõnas Toompark. Kas võib loota veel kinnisvarahindade langust? „Loota võib kõike,“ kostis ta. „Kas ka nii läheb … Olukorras, kus tehingute arv – ma väidaks paljudele turuosalistele vastu – on mõõdukalt kõrge konteksti arvestades.“

„Jah, ma pean kinnitama – saatanast see on,“ kostis Toopmark laenu alusel üüriinvesteeringuks korteri ostmise kohta. „Ja miks? Kui Tallinnas ajalooline keskmine üürikorterite pakkumiste arv ca 1100–1300, siis täna läheneb pakkumiste arv 1900-le. Kui see ei ole ülepakkumine, siis mis on ülepakkumine? Sellises ülepakkumises mina elada ei tahaks.“

„See on jumalast tõene jutt, mina arvan, et pikaajalise üüriinvesteeringuna äriplaan praegu välja ei vea,“ kinnitas Paju. „See, kuidas maksimaalse võimendusega on edulugusid kirjeldatud: et võtan eluasemelaenu ja saan selle kümneprotsendilise sissemaksuga, laenan, saan osta ja üürin välja, olen kinnisvarainvestor – siis see hetk praegu kindlasti ei ole. See tekitab ainult suured kulud ja võib-olla tekib vajadus või sund seda müüa, kui üldse ei ole hea aeg müümiseks.“

„Kiidan ka takka,“ täiendas Toompark, „et kas raha on pangakontol või panna see raha kinnisvarasse, siis ma pigem ei nimetaks seda investeerimiseks või kasumi teenimiseks, vaid raha väärtuse säilitamiseks, siis võib tõepoolest kaaluda raha kinnisvarasse paigutamist.“

Käes on huvitav olukord. Millal on see õige hetk, et näiteks hakata laenu abil kortereid kokku ostma? „Kui üüriinvestor on aktiivne, siis ta leiab selle, kes tahab lühikese ajaga müüa ja läbirääkimised võivad olla edukad,“ märkis Paju üüriinvesteerimise kohta.

„Kiidan takka,“ sekkus Toompark, “kui üüriinvestor saab täna väga soodsa tehingu, siis miks mitte teha täna investeering.”

Saates analüüsivad eksperdid laenuturgu, eluasemeturu põhja ja sealt väljumise võimalusi ning elukondliku kinnisvara üüriinvesteeringute võimalusi, samuti laiemalt kinnisvarasse investeerimist, aga ka hetke üle hakata eluasemeid kokku ostma.

Saatejuht on Kinnisvarauudised.ee toimetaja Siim Sultson.