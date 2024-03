Eestist vaadatakse Soome suurt streiki mureliku ettevaatlikkusega

Helsingi sadama alla kuuluvas Vuosaari sadamas peatub tavaliselt päevas umbes 50 laeva, aga eile oli seal vaid mõni reisilaev. Foto: Emmi Korhonen/AFP/Scanpix

Täna alanud kahenädalasest streigist Soome sadamates oodatakse põntsu põhjanaabrite ekspordile, kuid Eesti ettevõtted loodavad suurematest sekeldustest pääseda.

Põhiliselt loodavad Eesti ettevõtted, et neid jääb päästma see, et kaup liigub peaasjalikult veokitega. Selliseid oma autojuhiga vedusid Soome streik suuremalt ei puuduta.