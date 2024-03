Kas suured tehnoloogiafirmad nõustuvad mängima Euroopa reeglite järgi?

Euroopa Liidu konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager tõi ellu uue digiturgude määruse ning on üritanud internetihiide trahvidega ohjeldada. Foto: JOHN THYS, AFP/Scanpix

Möödunud nädalal jõudis kätte suurtele platvormidele antud tähtaeg oma tegevuse kooskõlastamiseks Euroopa Liidu uute konkurentsireeglitega. Mõned leiavad, et nõuete kehtestamisega on juba hiljaks jäädud.

Christian Krolli meel on mõru.

Otsingumootorit arendava Berliini idufirma Ecosia asutaja on viimased kuud küüsi närinud, oodates, kuidas nende suur rivaal Google plaanib Euroopa Liidu uusi konkurentsireegleid järgida.

Digiturgude määruse täitmiseks peab Google kuvama kasutajatele niinimetatud valikuakna, kus saab määrata vaiketeenuseid, nagu veebibrauseri ja otsingumootori.

Kroll kardab aga, et uued reeglid võivad tema ettevõtte senisest halvemasse olukorda panna, kuna Google'il on jätkuvalt võimalus pakkuda vähemtuntud alternatiivide kõrval ka omaenda teenuseid.

Ta on juba täheldanud, et liiklus suubub otse Google'isse. „Kui inimene on 20 aastat Google'it kasutanud, pole mingit põhjust arvata, et ta teeks mõne muu valiku,“ leiab Kroll. Ta lisab: „Määruse mõte oli konkurentsi parandada. Praegusel juhul midagi sellist ei toimu. Võib juhtuda, et see teeb meile isegi kahju.“

Google kinnitab, et tahab reegleid täita ja usub sellesse, et kasutajatele tuleb anda „valikuvabadus“ ning konkurents peab toimima „võrdsetel alustel“. Ettevõte lisab: „Meie valikuakna kujundus lähtub teadusuuringutest, kasutusmugavuse testidest ning mitmeid kuid väldanud diskussioonidest [Euroopa] Komisjoni ja sektori esindajatega.“