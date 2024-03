Globaalne pilk: Lääs kukkus Putini surma oodates Kremli orki

Vladimir Putin (vasakul) ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron (paremal) 2019. aastal. Venemaa ekspert Raivo Vare nentis saates, et Pariis kipub oma sõnavõttudes kenitlema, aga tegelikkuses panustab riik Ukraina abistamisse 28 korda vähem kui Saksamaa. Foto: Scanpix

Vahepeal kiiruga levinud kuulujutud Putini peatselt saabuvast surmast on takkajärele ilmselt hoopis Kremli koordineeritud psühholoogiline operatsioon, et tekitada Läänes illusiooni, et Ukrainat polegi tarvis aidata, nentis Venemaa ekspert Raivo Vare saates “Globaalne pilk”.

Aga isegi kui Putin peaks surema, läheb elu Venemaal vanaviisi edasi. Sõja pidamine on osutunud Venemaale jõukohaseks ja võib eeldada, et imperialismi ja vallutusmeelsust ei juuri Venemaalt välja ka Putini surm. “Putin on lihtsalt frontman,” nentis Vare.