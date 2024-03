Linnar Viik: Eestil on täna maailma odavaim digiriik, tõstame panust kaitsetööstuse digiteerimiseks

NATO peasekretäri nõustaja ja IT-visionäär Linnar Viik. Foto: Marko Mumm

Täna maksab Eesti maksumaksjatele Eesti digiriigi ülalpidamine ligikaudu 100 miljonit eurot aastas, mis on vaid ligi 1% Eesti riigieelarvest, ütles NATO peasekretäri nõustaja ja IT-visionäär Linnar Viik.

“Kui jaotada see 100 miljonit eurot mõtteliselt iga kodaniku peale, siis on see Eesti inimesele sama, kui näiteks Spotify tasuline teenus üheks aastaks. Seega on meil täna maailma odavaim digiriik,” kommenteeris Viik IT-firma CGI korraldatud arutelul, kuidas suurendada Eesti julgeolekut ja kaitsevõimet läbi digitaliseerimise.