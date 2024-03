"Kui see teoks saab, on see megatehing." Luminor oleks hea ost välismaa pangale

Baltimaades tegutseva Luminori panga müügiks on aeg küps, ilmselt müüakse pank ühes tükis ja uuele tegijale turul, ütlesid Äripäevale erakapitalitehingute eksperdid, kes leiavad, et tulevasele diilile heidab siiski varju geopoliitiline olukord.