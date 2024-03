Artikkel

Ukraina ründab jätkuvalt Vene energiataristut

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU korraldatud droonirünnakus sai pihta ka Rjazanis asuv naftarafineerimistehas. Foto: Reuters/Scanpix

Ukraina relvajõud ründavad droonidega naftarafineerimistehaseid Venemaal, mille eesmärgiks on panna surve alla agressori majandus, kirjutab Financial Times.

Venemaa energiataristu on rünnakute all teist päeva järjest, plahvatusi on toimunud nii Rjazani oblasti keskuses, Nižni Novgorodi oblastis Kstovos kui ka Leningradi oblastis Kirišis.