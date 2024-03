Venemaa juurtega ettevõtte tehas läks miljonite eest müüki

Primatek Coatingsi tootmishoone ja büroo Narva tööstuspargis, mida arendab Ida-Virumaa Investeeringute Agentuur. IVIA juht Teet Kuusmik pole kursis, miks tehas müügil on ja mis ettevõttega juhtus. Foto: Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskus

Narva tööstusparki rajatud Primatek Coatings OÜ pulbervärvitehas on 3 miljoni euroga oksjonile pandud. Põhjus pole kindlalt teada.

Primateki hoone müügiga tegelev advokaat Igor Sumarok ütles, et ei tea, miks maja müügis on. „Ei tea, ei tea, ei tea,“ sõnas ta ning selgitas, et teda palgati, et hoone maha müüa.