Miks šokolaadi hind muudkui kerkib?

Kakaokoristamine Elevandiluurannikul. Saagid seal ja naaberriigis Ghanas olid tänavu katastroofiliselt väiksed. Foto: SIA KAMBOU, AFP/Scanpix

Populaarse maiuse hinnatõusu taga on spekulandid, kliimamuutused ja ebapiisavad investeeringud.

Lihavõtted seisavad ukse ees ning Euroopa ja Põhja-Ameerika maiasmokad on pööranud pilgu šokolaadiriiuli poole. Ainuüksi Ühendkuningriigis müüakse igal aastal kümneid miljoneid piimašokolaadist mune. Tänavu on nende hind aga kõrgem kui eales varem – ja sellel pole kuigi palju pistmist turu üldise inflatsioonisurvega.

Pigem on viimastel kuudel mänginud rolli kakao hinna pealtnäha pidurdamatu tõus. Ubade hind on sööstnud peadpööritavasse kõrgusesse ning New Yorgis on kakaofutuuride väärtus eelmise aasta sama ajaga võrreldes enam kui kahekordistunud. Londoni börsil küündis kakaofutuuride hind 27. veebruaril rekordilise 5827 naelsterlingini tonni eest. Eelmise aasta samal kuupäeval kaubeldi nende futuuridega 1968 naela eest.

Osaliselt on hinnatõusus süüdi asjaolu, et pakkumine ei suuda nõudlusega sammu pidada. Elevandiluurannikul ja Ghanas, mis toodavad kahepeale kokku umbes kaks kolmandikku maailma kakaoubadest, on vilets ilm saagikust kahandanud. El Niño, meretemperatuurinähtus, mida esineb iga kolme kuni viie aasta tagant, naasis mullu, tuues piirkonda esmalt ebatavaliselt tugevad vihmasajud ja seejärel kuiva kuumuse. Selle tulemusel on maailma kakaosaak Rahvusvahelise Kakaoorganisatsiooni veebruari lõpus avaldatud prognoosi järgi tänavu 11 protsenti väiksem kui eelmisel aastal.

Analüütikud hoiatavad, et šokolaaditootjad ja -brändid kannavad kõrgemad kulud lihtsalt tarbijatele üle. Kahjumi vähendamiseks muudavad nad šokolaaditahvlid väiksemaks ja tõstavad hindu, nendib Rabobanki kakaoanalüütik Paul Joules. Ühtlasi hakatakse täisšokolaadist tahvlitele tõenäoliselt lisama puuvilju ja pähkleid või muid koostisosi, mis võimaldavad šokolaadi kogust vähendada.