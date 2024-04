Uudised

Äripäev

10. aprill kell 5:24







Erikontroll: rahandusminister näeb Eesti Energia juhtimises probleeme

Mart Võrklaev otsib Eesti Energias selgust, kas riigifirma juhtimises on olnud süsteemseid vigu. Foto: Liis Treimann

Rahandusminister Mart Võrklaev algatab Eesti Energias erikontrolli, et anda hinnang kontserni senisele juhtimistegevusele.

Rahandusministri sõnul on Eesti Energia käekäiguga olnud probleeme pikemat aega. Mart Võrklaev ütles pressiteates, et uue juhatuse läbi viidud valdkondlikud auditid on senises tegevuses tuvastanud küsitavusi, millele on vaja vastuseid.