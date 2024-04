Uudised

Raadiohommikus: rohetiigri teekaardid, Soome majandus ja India valimised

Kuidas läheb majandusel teisel pool Soome lahte? Sellest räägib esmaspäeval hommikuprogrammis Rakett juht Priit Isok. Foto: Liis Treimann

Nädala esimeses hommikuprogrammis räägime põhjanaabri majandusprognoosidest, maailma suurima demokraatia ehk India valimistest ning rohetiigri energeetika ja transpordi teekaartidest. Ka kuulame intervjuusid Harju Elektri aktsionäride koosolekult.

Soome rahandusministeeriumi prognoosi järgi nende majandus käesoleval aastal ei kasva. Milline on põhjanaabrite majanduskliima Soomes tegutseva reklaamiagentuuri Rakett juhi Priit Isoki arvates, saame teada esmaspäevases hommikuprogrammis.

Indias käivad parasjagu valimised. Millist mõju maailma suurima demokraatia valimistulemus avaldab ja mida on oodata Eestil? Arutame sel teemal Äripäeva ajakirjaniku Indrek Lepikuga.

Rohetiiger on välja töötanud energeetika ja transpordi teekaardid. Mis kasu on neist senimaani olnud ja kui palju haakuvad need parasjagu väljatöötamisel oleva kliimaseadusega? Ajame sel teemal juttu Rohetiigri nõukogu esimehe Andres Veskega.

Läti tehnoloogiaettevõtte Printify klienditoe juht Valeria Kast juhib 300-liikmelist tiimi, mis asub neljas erinevas füüsilises asukohas. Hommikusaates uurime, kuidas sellise väljakutsega toime tulla ja mida sellest kogemusest teistel ettevõtjatel õppida on.

Börsitoimetuse ajakirjanik Andre Anni külastas Harju Elektri aktsionäride koosolekut. Majandustulemusi, tulevikustrateegiaid ja ootusi kommenteerisid börsifirma juht Tiit Atso, endine juhatuse esimees ja praegune aktsionär Andres Allikmäe ning endine nõukogu esimees ja praegune aktsionär Endel Palla.

Hommikuprogrammi juhivad Hando Sinisalu ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 Obskuurne majandus

Viimasel ajal on kohalikus meedias olnud omajagu juttu sellest, kuidas eestlased ostavad kinnisvara Hispaaniasse. Aga vahemerelise kliimaga Itaaliagi võib tõmbenumbriks olla. Mitu tiiru on meedias teinud ka kuuldus, et sinna saab vanaaegse villa osta lausa euro eest. Kui mõistlik selline ost ikkagi oleks, kuula saatest “Obskuurne majandus”, saatejuht on Linda Eensaar.

10.00 - 11.00 “Sisuturundussaade”.

Saates räägime tööstuslike seadmete kolimisest. Suurseadmete kolimisele spetsialiseerunud ettevõtte BBT juht Raavo Kangur räägib, miks võib seadmete kolimine osutuda tõeliseks peavaluks. Iga suure seadme kolimine on eriline ja kahte samasugust kogemust ei ole.

Kuula saatest, miks vaatamata sellele, et kliendid joonistavad seadmete uued asupaigad täpselt paberitele, võivad ees oodata üllatused ja mida teeks BBT klient Reimax Electronicsi tegevjuht Urmo Sisask täna kolimist ettevalmistades teistmoodi.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00 - 12.00 “Kuum tool”.

Sel nädalal ilmub Äripäevas ülevaade parimatest palgamaksjatest. Selle puhul räägime kahe suure ettevõtte juhiga, kus muu hulgas makstakse ka lahkesti palka.

Kuumade teemadena käsitleme, mis ootused on noortel tööleasutajatel palga osas, räägime palgasurvest, seisust tööturul ning tippjuhtide liikumistest.

Teemat avavad Microsoft Eesti juht Tanel Erm ning Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja.

Saatejuht on Eget Velleste.

13.00 - 14.00 “Tööstusuudised eetris”.

Seekordses saates võtame fookusesse Ida-Virumaa tööstuse arengu ja õiglase ülemineku fondi. Metallkonstruktsioonide ja –veoplatvormide tootja Birger teatas hiljuti, et ehitab Ida-Virumaale uue ja kokku enam kui 6 miljonit eurot maksva tehase ning saab selleks ka toetust fondist. Saates on külas on Birgeri juht Tarmo Toomela ja SA Ida-Viru Investeeringute Agntuuri (IVIA) juht Teet Kuusmik, kes annab üle vaate piirkonna hetkeolukorrast.

Saadet juhib Harro Puusild

15.00 - 16.00 “Lavajutud”.

Saates toome kuulajateni arutelu tänavu märtsis toimunud Eesti vanimalt turunduskonverentsil “Password”. Vestlusringis räägiti kuidas ära tunda rohepesu, mida peaksid tõeliselt keskkonnast hoolivad brändid teistmoodi tegema ning kas tarbijatele lähevad rohelised kaubamärgid üldse korda.

Neil teemadel arutlesid Neste Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste, Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni esimees Urmas Tartes, Ragn Sellsi endine arendusjuht Rainer Pesti ning Riigikogu liige Hannah Lahe.

Vestlust modereeris Mihkel Raud.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.