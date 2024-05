Uudised

Äripäev

5. mai kell 4:00







Raadiohitid: miljonär Marko Oolo nipid ja ka rikkad nutavad

Saates “Investeerimisstrateegia 2030” räägib Marko Oolo, kuidas saada miljonäriks. Foto: Julia Laidvee

Selle nädala Äripäeva kuulatuimad saated olid, kus rääkis miljonär Marko Oolo enda portfellist, Microsoft Eesti juht töötajate tasustamisest ning Olavi Lepp juhtimisest.

Marko Oolo räägib, kuidas saada miljonäriks

Aasta investori tiitliga pärjatud Marko Oolo on suutnud oma portfelli kasvatada nullist enam kui miljoni euroni. Saates “Investeerimisstrateegia 2030” tõi ta esile rikkaks saamise kolm põhikomponenti, mis on olulised miljonilise portfellini jõudmiseks.

Ka kõrgelt tasustatud Microsofti töötajad pole palgaga rahul

Üle 400 inimesega Microsoft on Eesti üks parimaid palgamaksjaid. Siiski pole ettevõtte juhi teatel nende töötajad palgaga rahul.

Küsimusele, milles väljendavad Microsofti töötajad uuringutes enim rahulolematust, tõi Erm välja, et paradoksaalsel kombel on selleks palk.

„Nii kurioosne, kui see ka ei tundu, siis palk ongi see,“ nentis Erm.

Ta tõdes, et inflatsioon vähendas kõvasti ostujõudu ning see väljendus ka töötajate rahulolus oma palgaga.

„Isegi kui ettevõte maksab hästi, siis paarikümneprotsendise inflatsiooni puhul kannatab ka nende ostujõud,“ tõi Erm välja.

Olavi Lepp: juhi ajapuuduse jutt ei vasta tõele

Konkursi „Parim juht 2024“ finalist, Swedbanki juht Olavi Lepp räägib saates „Juhi jutud“ sellest, kuidas ta enda priorteete seab ja aega planeerib, millised töid ja kohtumisi teeb ise ning millised jätab kolleegidele, mida on õpetanud psühholoogialoengud, kuidas teha häid otsuseid ja kuidas kaasata ning miks kahe minuti reegel on juhtimises hea abimees.

Tõenäoliselt pole 1eurose Itaalia villa ostmine mõistlik

Viimasel ajal on kohalikus meedias olnud omajagu juttu sellest, kuidas eestlased ostavad kinnisvara Hispaaniasse. Aga vahemerelise kliimaga Itaaliagi võib tõmbenumber olla.

Mitu tiiru on meedias teinud ka kuuldus, et sinna saab vanaaegse villa osta lausa euro eest. Kui mõistlik selline ost ikkagi oleks, kuula saatest “Obskuurne majandus”, saatejuht on Linda Eensaar.

Kullaärimees ennustab euro ja dollari allakäiku

“Investor Toomase” tunnis rääkis Tavidi analüütik Mait Kraun, et tema ennustab eurole ja dollarile allakäiku. Kraun rõhutas, et valuutade allakäiguprotsess võtab tavaliselt aastakümneid, kuid on ajas kiirenev. Veel on juttu kulla hinnast.