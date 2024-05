Kõrged kasumid ja palgatõus hoiavad kinnisvarasektorit vee peal

Kangekaelselt kõrgel püsiv USA inflatsioon surub nafta hinda alla

Kuna USA majandusandmed näitavad, et inflatsioon on endiselt kõrge, siis nafta hinnad langesid ning West Texas Intermediate odavnes 78 dollarini barrelist. Hinnalangusele aitab kaasa, et mõned OPEC+ tootjad soovivad tootmisvõimsuse suurendamist.

