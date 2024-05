Artikkel

Eesti tippettevõtjad: meil on vaja toota relvi ja kohe

“Me oleme umbes samas kohas, kus olime tarkvaraäridega 10–15 aastat tagasi,” selgitas Bolti looja Markus Villig Äripäeva ajakirjanikule Indrek Lepikule. Foto: Andras Kralla

Sõda Ukrainas on fundamentaalselt muutnud kaitsetööstust. Kohalikud esiettevõtjad näevad, et just Eestil on suur eelis.

“Praegune vaade on lihtne: meil on vaja vundamendist üles ehitada kiiresti kasvav militaar-start-up-sektor,” ütleb Pipedrive’i kaaslooja Ragnar Sass, kes on juba üle kahe aasta hoolitsenud selle eest, et Ukraina sõdijatel oleks sõidukeid, varustust ja relvi, et Venemaa alistada.

Balti Laevaremonditehase õue peal käib ta ringi nõudliku pilguga. Miks te seda nõnda teete? Miks see nii palju maksab? Ta ei vaata üksnes huvist, vaid reaalsest vajadusest homnepäev varustust rindele saata. Ja Eesti tärkav kaitsetööstus ning NATO kiirendi DIANA liikmed annavad aru.

Sass ütleb, et kaitsevaldkonda ootab revolutsioon. Põhjuseks reaalne sõda meie koduõuel ja üha enam ka meie enda nelja seina vahel.

“Praegu hästi palju asju tiksub sellises rahuaja loogikas — reeglid ja asjad. Samas me oleme esimene NATO riik, kus lennuväli suleti jamming’u (segajate — toim) tõttu. See on fakt. Kui see pole sõda Eestis, mis on.”

BLRT tollitsooni õue peal toimub tehnoloogia- ja ettevõtluskonverentsi Latitude59 ääreüritus, mis on toonud kokku otsustajad ja rahastajad ning alustavad kaitsetöösturid. Ja ehkki sinna lastud 150 inimese seast on raske Sassi mitte märgata, pole ta kaugeltki ainus kõrge profiiliga Eesti ettevõtja, kes endale sõjatööstuse hingeasjaks võtnud.

Bolti üles ehitanud Markus Villig ütleb, et viimase 9 kuuga on tarkvaraettevõtjad üha rohkem oma pilgu just kaitsesektorisse suunanud. “Me oleme umbes samas kohas, kus olime tarkvaraäridega 10–15 aastat tagasi.”