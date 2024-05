Artikkel

MES ja EAS kukkusid ärimehe registrivõtte orki

„Pärast likvideerimist on MES ja KredEx sunnitud üles ütlema kõik laenulepingud,“ lausus Sulo Muldia, kelle hinnangul tahetakse põhja viia tema äri Laitse lossis. Foto: Vallo Kruuser / Ekspress Meedia / Scanpix

Ettevõtja Sulo Muldia võttis laene ja kui tema firma hakkas manalateed minema, hakkasid MES ja EAS saama kandeid juba teiselt ettevõttelt – olgugi et nimi oli täpselt sama.

Muldia endine äripartner Indrek Saul on pettunud. „Küsimus on, kuidas MES reageerib sellele, et nende lepingu osapool on muutunud – Muldia muutis omavoliliselt lepingupartnerit,“ sõnas Saul. „Ja MES ütleb, et see on okei? Mis finantsasutus MES on, kui sellised asjad on vastuvõetavad? Väga veider.“

Äripäev kirjutas sel nädalal , kuidas Laitse lossi peremees Sulo Muldia on kasutanud registrimaagiat, millega on võlad maha jäänud. Ehk siis kui ettevõttega on tekkinud raskusi, on Muldia püsti pannud uue firma sama nimega, kuid erineva registrikoodiga. Kõnekas on, et äripartnerid seda vangerdust ei pruugi märgata, kuniks on liiga hilja ja esimene firma on pankrotis.

Triki otsa on komistanud ka avalikku raha jagavad organisatsioonid.