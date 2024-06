Raadiohitid: automaksustki hullem plaan ja millal müüa Nvidia aktsia

Ettevõtjad on olnud kriitilised maksuameti uue plaani suhtes. Ettevõtja Indrek Kasela sõnul on probleem juba selles, et taoline idee sai seadusandlikul tasandil tekkida. Foto: Liis Treimann

Ettevõtja Indrek Kasela avaldas nädala ühes kuulatuimas saates arvamust maksuameti plaani kohta saada ligipääs ettevõtete pangakontodele. „See on mäekõrguselt üle oma negatiivselt mõjult automaksust ja kõigest muust, mis viimasel ajal toimunud on,“ rääkis Kasela.

Nädala raadiohittides võeti eri nurkade alt ette ka Nvidia aktsia. Samuti kuulati Combat Ready juhtimisinstruktori Renee Aluste põhimõtteid, mille abil võita ükskõik missuguseid lahinguid oma elus, ning börsikaupleja Marek Kallini strateegiaid, et aastas keskmiselt 30-40% tootlust teenida.

Nädala raadiohitid:

"Surnud lill tuleb maha lõigata, mitte oodata, et see uuesti õitsele puhkeb"

Just see lause iseloomustab Investor Toomase seni võitvaks osutunud investeerimisstrateegiat, mis viis tema portfelli eelmisel kuul uue rekordini ‒ üle 600 000 euro piiri.

Äripäeva börsitoimetuse liikmed Merian Tiirats, Jana Saarkoppel, Jaan Martin Raik ja Indrek Mäe arutlesid saates, kas Apple'i aktsia on surnud lill, mis tuleks ära lõigata ja kasumiks konverteerida või hoopiski on hea võimalus väärtpaberit juurde soetada.

Juttu tuli ka Nvidia ja Microsofti aktsiatest - kas rong on läinud ja ettevõtted liiga kallid? Kas täna tasub aktsiaid osta, hoida või müüa, selgub saatest. Veel arutleti poliitikute portfellide üle ning toodi välja, mis jäi kõlama mais toimunud aktsionäride üldkoosolekutelt. Muuhulgas tuli juttu sellest, mida Warren Buffett Berkshire Hathaway aktsionäridele süüa pakkus.

Kasela: maksuameti plaan on hullem kui automaks

Saates „Triniti eetris“ oli teemaks maksuameti plaan saada ligipääs ettevõtete pangakontodele. Uuriti, miks riigil sellist andmevahetust vaja oleks, kuidas ühiskond ja ettevõtjad taolise idee vastu võtaks, kuidas on olukord lahendatud lähiriikides, mida peaks seadustes muutma ning kui kulukas ja tõenäoline on, et plaan käiku läheb.

Rahandusministeeriumi poolt avas riigi plaane finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi ning ettevõtja ja praktikuna rääkis oma vaadetest Indrek Kasela. Saadet juhtis Gregor Alaküla.

Börsiekspert: ära osta Nvidiat, mõtle pigem müümisele

Kiibisektoris ja seda esindava Nvidia puhul on selgelt näha buumi ja ilmajäämisehirmu, kuid praegu ei tasu näiteks Nvidia aktsiat enam osta, ütles Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik.

Maasik rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, miks tasub Nvidia praegustel aktsionäridel hakata mõtlema aktsia müümisele.

Lisaks selgitas Maasik, mida toob turgudele Euroopa Keskpanga neljapäevane intressiotsus ja milleks tuleb investoritel olla lähitulevikus veel valmis. Meelis Maasikuga vestles Mai Kroonmäe.

Nvidia aktsionär ütles hinna, millega müüb aktsiad maha

Tehnoloogiaentusiast ja kiibitootja Nvidia aktsionär Priit Kallas pani paika hinnataseme, millega kavatseb müüa kogu oma praeguse positsiooni.

Kallas avaldas Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis enda stop-orderi ehk kahjumi peatamise korralduse hinnasihi, aga tunnistas samas, et see ei tähendaks tema jaoks, et ta jääks Nvidiast täielikult kõrvale. Kallas on valmis Nvidiat uuesti ostma.

Kallas rääkis ka lähemalt, millisena näeb ta Nvidia konkurentsieelist lähiaastate perspektiivis. Intervjueeris Indrek Mäe.

Maailma karmima juhtimiskooli lõpetanu: nende võtetega saad parimaks

Combat Ready juhtimisinstruktor Renee Aluste treenib igapäevaselt vabatahtlikke sõduriteks. Ta on üks vähestest, kes on lõpetanud maailma ühe karima juhtimiskooli - USA armee Georgia osariigis asuva Ranger-nimelise üksuse 62-päevase kursuse, mille läbib vähem kui pool alustanutest.

Ranger-kursuse vilistlased on Ameerika Ühendriikide armees erilises staatuses - omamoodi eliitklubi liikmed.

Renee Aluste on valitud ka 2022. aasta Eesti parimaks allohvitseriks.

Oma ettekandes õpetab kogenud eriüksuslane, miks on distsipliin vabaduse sünonüümiks ning kuidas seda vabadust endale luua. Aluste paljastab eliitüksuslaste põhimõtted, mille abil võita ükskõik missuguseid lahinguid oma elus, olles ühtlasi parim juht kogu tiimile.

Ettekanne on salvestatud 2024. veebruaris Tallinnas Personalitöö Aastakonverentsil.

Börsikaupleja Marek Kallin: tehnoloogiasektori eufooria ei lõppe hästi

Eesti pikima kogemusega börsikaupleja Marek Kallin avaldas saates "Investeerimisportfell 2030", millist strateegiat tema kasutab, et keskmiselt 30-40% tootlust aastas teenida.

Päevakaupleja Marek Kallin alustas kauplemisega paarkümmend aastat tagasi ning algkapitaliks oli tal siis börsil tegutsemiseks 10 000 USA dollarit. Kallin lisas, et tänaseks on ta rahul, kui tuleb 30-40% tootlust aastas. Oma ühe suurima kaotusena tõi Kallin välja, et võttis liiga suure riski ja sai kiiresti 400 000 dollarit kaotust sisse, kui kauples naftaga.

Päevakaupleja rääkis, et tehnoloogiasektoris on megaeufooria, mida ta on näinud ka korduvalt varem ning need asjad ei ole kunagi hästi lõppenud. „Millegi pärast ma kardan, et see ei lõppe ka praegu,“ rääkis Kallin. Ta lisas, et ilmselt näeme kõiki neid AI aktsiaid nagu Nvidia ja Super Micro Computer oluliselt madalamatel tasemetel kui praegu. Kaupleja ise nendes aktsiates ilma stop-loss orderiteta sees ei istuks.

Lisaks rääkis Kallin saates riskihaldusest oma strateegias põhjalikumalt ning tõi välja oma suurimad õppetunnid ja kogemuslood kauplemisel. Samuti rääkis päevakaupleja tänasest aktsiaturust ning sellest, millised trendid on tema viimaste tehingute järgi head kauplemiskohad täna.

Saadet juhtis Jaan Martin Raik.