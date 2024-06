Kütusemüüjad teavad üksteise äri väga hästi, aga kartelli ei paista

Kohalikku seakasvatajat raputab välismaa odavliha

Kriiside kiuste on seakasvatajate olukord viimastel aastatel paranenud - langenud on viljahinnad ning tõusnud sealiha hind. Siiski vajab kohalik tarbija veel veenmist, et teha valik kodumaalt kasvatatud liha kasuks.

