Alexelast lahkunud juht: visioon ei ühtinud, minu ambitsioon oli suurem

Alexelast Terminali liikunud Alan Vaht Foto: Raul Mee

Kui mina näen, et tuleb minna paremalt, aga Alexela, et minna vasakult, siis visioonid ei ühti, rääkis Alexelast Terminali juhatusse liikunud Alan Vaht.

Vaht tõdes, et tema lahkumise taga on mitme asja kokkulangemine. Üks oli see, et ta oli Alexelas olnud juba seitse aastat, aga samas ei ühtinud ka Alexela ja tema visioonid. Samuti oli ta saanud pakkumisi teistest firmadest. “Minu ambitsioon e-mobiilsuses ära teha oli palju suurem,” ütles Vaht.