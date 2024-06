Raadiohommik: idufirma kaasab raha, jalgpalli EM kütab kirgi ja väikeettevõtete laenud

Esmaspäeval võttis jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel turniiri üheks favoriidiks peetav Prantsusmaa avamängus võidu ühe Austria omaväravaga. Kolmapäeva hommikul arutame hommikuprogrammis, milline on suurturniiri mõju kohalikule majandusele ja muud. Foto: Jan Huebner/ Imago/Scanpix

Kolmapäevane raadiohommik võtab spordisõprade lemmiksündmuse jalgpalli EMi vaatluse alla, kuid kuulab maad ka väikeettevõtete laenude ning idufirma rahakaasamise teemal.

7.40 helistame EASi ja KredExi ühendasutuse laenude ja käenduste osakonna juhile Kaarel Ausile, et küsida, kuidas uus laenuportfelli käendus lihtsustab raha kaasamise protsessi väikeettevõtetele.

Pärast kella 8 uudiseid helistame jalgpallurile ning Äripäeva turundus- ja tellimusjuhile Siim-Sten Palmile. Räägime, mida veel on jalgpallisõpradel oodata juba üllatusterohkeks kujunenud jalgpalli EMilt. Millised on autasud võitjatele? Kui palju raha toob EM Saksa majandusse?

Pärast 8.30 jätkame veidi jalgpalli teemal. Stuudiosse tuleb Lidli kommunikatsioonijuht Katrin Seppel. Nimelt on Lidli poekett selle EMi suursponsor, mistõttu saab 11 Eesti last saata Saksamaal suured staarid väljakule. Kandidaate oli 4000, kellest need 11 õnnelikku välja valiti. Kuidas see protsess käis? Kas tänu EMi reklaamile saab ka Eesti Lidl suurema käibe? Lisaks räägime jaekaubanduse trendidest.

Pärast kella 9 tuleb stuudiosse idufirma Bisly juht Ants Vill. Ettevõte on taas saanud rahasüsti. Kui suure ja mida on sellega plaanis teha, seda avab Vill juba stuudios.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 „Kasvukursil“. Räägime infoturberegulatsioonidest ja standarditest Eesti ärimaastikul ning sellest, millised uued regulatsioonid peagi Euroopast tulemas on.

Juttu tuleb sellest, kuidas peavad ettevõtted uute reeglite tulekuks valmistuma, millised reeglid juba kehtivad ning millistele ettevõtetele kohalduvad. Samuti räägime järelevalvest, trahvidest ja ettevõtte partnerite riskide maandamisest. Saatekülalised illustreerivad ka küberrünnakute statistikat, räägivad isiklikest kokkupuudetest küberintsidentidega ja avaldavad arvamust, kas neist tuleks alati avalikult rääkida.

Külas on Telia riskijuht Andreas Meister, Grant Thornton Balticu IT-juht Artti Aston ja infoturbeettevõtte Focus IT-tegevjuht ja SALVe infoturbejuht Doris Matteus. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 “Energiatund”. Saates räägime elektritarbimise juhtimisest ja sellega saavutatavast võimalikult kokkuhoiust, mis ühtlasi aitab tagada võrgu stabiilsust.

Uurime, milline on sellise tegevuse potentsiaal Eesti turul ning millised on rahvusvahelised võimalused.

Selgitame teemat nii era- kui äritarbija vaates ning uurime täpselt, milliste elektriseadmete puhul on võimalik tarbimimist juhtida ja edasi lükata ning mida teha siis, kui tarbimist edasi lükata pole võimalik.

Saates on külas andmeteadusettevõtte STACC andmeanalüütik Arko Kesküla ning elektritarbimise juhtimislahendusi pakkuva Fuseboxi tegevjuht Tarvo Õng, saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 “Äripäeva fookuses”. Viimastel nädalatel on Äripäev kirjutanud , et Eesti ranniku läheduses passivad Venemaa varilaevad. Varilaevu kasutab Venemaa nafta hinnalae sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Merenduseksperdid on nimetanud Venemaa varilaevastikku tiksuvaks keskkonnaohuks ning hinnangute järgi ongi poolsada õnnetust nendega meredel juba juhtunud.

Ohtudest Venemaa varilaevastiku puhul arutleme kliimaministeeriumi merendusosakonna juhataja Jaak Viilipusega, saatejuht on Eget Velleste.

