21. juuni kell 8:07







Tööturu kiirstatistika näitab aasta väikseimat koondamiste arvu

Soe maikuu tõi eriti palju juurde toidu ja joogi serveerijaid. Foto: Liis Treimann

Mais sõlmiti uusi töölepinguid rohkem, kui neid lõpetati, ja koondamisi oli kõigist lõppenud töösuhetest 3,5%, mis on selle aasta madalaim tulemus, näitab statistikaameti tööturu kiirstatistika.

Statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu selgitas, et tööturg ei olnud siiski nii aktiivne kui eelmisel aastal samal ajal. „Töötajate arv suurenes hooajaliselt põllumajanduse, ehituse ning majutuse ja toitlustuse alal. Samuti on näha töösuhete arvu kasvu avaliku halduse alal, mis on eelkõige seotud valimiskomisjonide tööga,“ ütles ta.