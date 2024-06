Sõõrumaa loobus oma firma juhtidest, sest nad on liiga kallid

Baltflex AS: 30 aastat spetsialiseerumist hüdraulika valdkonnas

Tänavu 30. tegevusaastat tähistav Baltflex AS on üks vanemaid ettevõtteid Eestis, kes on spetsialiseerunud hüdraulika- ning pneumaatikakomponentide müügile, hooldusele ja remondile ning vastavate süsteemide projekteerimisele ja ehitusele.

