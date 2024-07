Tagasi 02.07.24, 12:08 Oixio ostab rootslastelt IT-ettevõtte IT-taristu ja küberturbe täisteenuseid pakkuv Oixio IT AS ostab rootslastelt enamusosaluse Tartus tegutsevas BRS Networks Balticus.

Tehingu fookuses on soov IT-teenustega jõudsamalt Eestist välja liikuda, ütles Oixio Groupi omanik Ivo Suursoo.

Foto: Andras Kralla

Oixio IT ASi suuromanik Ivo Suursoo selgitas, et BRS Networks Baltic on Rootsi enamusosalusega, aga muidu Eesti ettevõte. “Selle ettevõtte tugevus on see, et seal on väga tugev IT-halduse ja -teeninduse kompetents, mis on Oixio jaoks väga sümpaatne.”

