Tagasi 04.07.24, 17:18 Raadiohommikus: puidumüügist, masinatööstusest ja kauplemisplatvormist Reedeses hommikuprogrammis räägime RMK kokkuleppehinnaga läbipaistmatust puidumüügist, Hekoteki masinatööstuse majandustulemustest, riigi plaanist väikeinvestoritelt võlakirjadega raha laenata ning kauplemisplatvormi uudisest.

Raadiohommikusse tuleb külla ka rahandusminister Mart Võrklaev.

Foto: Andras Kralla

Nendel teemadel tulevad stuudiosse arutlema riigikontrolli auditijuht Silver Jakobson, Hekoteki juht ja omanik Heiki Einpaul, rahandusminister Mart Võrklaev ning kauplemisplatvormi Lightyear kaasasutaja ja juht Martin Sokk.

Raadiohommikut veavad Martin Teder ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Saates tuleb juttu Kristen Michalist kui järgmisest peaministrist. Vahetame mõtteid ka uuesti alanud maksudebati ning riigikaitsemaksu teemal.

Selle nädala mõjukaima loo autor Kristel Härma räägib, miks ta süsinikukrediitide teemat lähemalt uuris ning milliseid probleeme avastas.

Viskame pilgu ka Eesti ettevõtete majandustulemustele ning kuulutame välja nädala võitja ja kaotaja.

Eetris on Äripäeva ajakirjanikud Polina Volkova, Eliisa Matsalu ja Kristel Härma.

12.00–13.00 “Kullafond”. Saates jagavad tippjuhid oma parimaid õppetunde ja soovitusi olukordadest, kus juhina suudeti kommunikatsiooni abil viia läbi suuri äristrateegilisi muutusi.

Kuidas päästa ettevõte pankrotist, kuidas viia keeruline sõnum võimalikult lihtsalt sihtgrupini, millised takistused ootavad juhte ees muutuste juhtimisel, kuidas teha raskeid otsuseid ja muuta kollektiivi suhtumist, et nad sooviksid minna juhi visiooniga kaasa, ning millised on tipptegijate strateegilise kommunikatsiooni kogemuslood? Nendele küsimustele leiab vastused saatest.

Vestlusringis osalevad börsiettevõtte Baltika pankrotist päästnud tippjuht ja praegu Viini majandus- ja äriülikooli nõuandekoja presidendina töötav coach Mae Leyrer, taastuvenergia ettevõtte Enefit Green juht Aavo Kärmas ja 14 riigis 8300 töötajale tööd andev elektroonikatööstuse GPV asepresident võtmeklientide juhtimise alal Kaur Andresson. Vestlusringi juhib sõnumiagentuuri Akkadian partner Kadri Lainas.

Vestlusring on salvestatud Pärnu juhtimiskonverentsil. Saade oli eetris möödunud aasta augustis.

13.00–14.00 “Digiturunduse praktikum”. Saates räägivad Adacti asutaja ja juht Kalev Kärpuk ja saatejuht Priit Kallas Dreamgrow’st mängustamisest ning sellest, kuidas see aitab ettevõtetel kliente rohkem endaga siduda.

Saates saab vastuse, mis on mängustamine, kuidas on seda kõige mõistlikum kasutada, millistele ettevõtetele see üldse sobib ning ka see, mis võiksid olla mängustamise kampaania eesmärgid.

Saade oli eetris tänavu veebruaris.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun