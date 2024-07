Tagasi 11.07.24, 12:28 Tallinna lennujaama külje alla kerkib 14 miljoni eurone investeering Tallinna lennujaama lõunaküljel alustab riigifirma lennukite hooldus- ja remondiangaaride ehitust, mille kogu investeering ulatub 14 miljoni euroni.

Tallinna lennujaama kõrvale kerkivad uued angaarid lennukitele.

Foto: Liis Treimann

Tallinna lennujaama tütarfirma Airport City ASi ehitatavate angaaride maht on 11 000 m². Kolmest angaarist kaks on juba kaetud üürilepingutega, mis on sõlmitud rahvusvahelise lennundusettevõtte Magnetic MROga.

