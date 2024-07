Tagasi 21.07.24, 13:15 Lidli laevafirma on kasvanud omaette laevastikuks Supermarketiketi Lidli laevafirma Tailwind Shipping Lines, mille Saksa hiid asutas koroonapandeemia tõttu kaks aastat tagasi, on kasvanud üheksast laevast koosnevaks laevastikuks, kirjutavad Logistikauudised.

Tailwind Shipping Linesi Panda Express (PAX) opereerib Aasia ja Euroopa vahel.

Foto: Tailwind Shipping Lines

Hamburgis asuv laevafirma tähistas oma teist aastapäeva turuülevaatega, milles selgus, et ettevõttel on juba üheksa laeva, mille suurus jääb 920 kuni 6800 teu vahele. Kaks laeva kuuluvad ettevõttele endale, ülejäänud seitse on renditud, kirjutab splash247.com.

