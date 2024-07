Tagasi 11.07.24, 11:45 Rohereformi osakonna juht: tehnoloogiate arendamine annab majandusele hoo Majanduslikult keerukal ajal on riigi poolt loogiline investeerida sinna, kus idanevad lennukad ideed, kirjutab kliimaministeeriumi rohereformi osakonna juhataja Eili Lepik.

“Meil on juba mitmeid ambitsioonikaid start-up -ettevõtteid, kes on keskkonnahoiu enda võimaluseks pööranud ning kel on potentsiaal kerkida muutuste vedajaks ka väljaspool Eestit,” kirjutab kliimaministeeriumi rohereformi osakonna juhataja Eili Lepik.

Foto: Erakogu

Eesti majandus on olnud kaks aastat languses ning kiire paranemise märke ei paista. Kasvu eelduseks on mitmed tegurid, millest paljusid saame ise mõjutada. Üks võimalus on jõulisemalt arendada kestlikkusele suunatud lahendusi ning kasvatada ka inimeste teadlikkust ja vastuvõtlikkust neid kasutada.

