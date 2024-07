Tagasi 21.07.24, 11:38 EKRE rahaasjade kriitikast: tegu on eksitusega EKRE leiab, et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) kriitika erakonna rahaasjade kohta on eksitus.

Martin Helme läinud kuul Jõhvis erakonna kongressil.

Foto: Tanel Meos

Nimelt seisab jaanipäeva eel toimunud ERJK koosoleku protokollis, et EKRE-l oli tänavu märtsi lõpu seisuga pikaajaliselt tasumata 7300 euro eest ostuarveid. See äratas komisjoni tähelepanu, sest erakonna kontol on ERJK teatel piisavalt raha nende tasumiseks.

