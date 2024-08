Tagasi 01.08.24, 18:00 Raadiohommikus: Planet42 raskustest, ettevõtte tulumaksu mõjust investorile ja värsketest tulemustest Planet42 teatas kolmapäeval investoritele, et on sattunud Lõuna-Aafrika Vabariigis raskustesse ja peatab seetõttu laenude intressi- ja põhiosamaksed võlausaldajatele. Räägime juhtunust reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Arutame võlakirjainvestor Lev Dolgatsjoviga, millised punased lipud olid juba eelnevalt õhus ning uurime, kas sarnaste probleemidega ettevõtteid paistab praegu turul veel. Samuti räägime, kuidas võlakirjainvestor saab riskid ja nende realiseerumise võimalikult varakult ära tunda.

Plaanitav ettevõtte tulumaks lööb ka investoreid, eriti neid, kes on otsustanud oma raha paigutada OÜ kaudu. Kas ettevõtte alt investeerimine on jätkuvalt mõistlik või tuleks oma väärtpaberid kiiresti eraisiku investeerimiskonto alla nihutada? Kas neid, kes kindlustavad investeerides oma pensionipõlve, selmet hiljem riigi maksumaksja abile loota, tuleks ikka täiendava maksuga karistada? Milline see maks võiks välja näha ning kas investorkultuur saab löögi, arutame aktiivse investori, aga ka Parempoolsetesse kuuluva Elmo Somelariga.

Neljapäeval avaldas oma teise kvartali tulemused Tallinna börsil noteeritud Enefit Green. Ettevõtte finantsjuht Veiko Räim selgitab, mis oli numbrite taga. Samuti jõudis kolmapäeval avalikkuse ette Lightyeari aastaaruanne, uurime nende kaasasutajalt Martin Sokult, mis on enam kui kuuekordse kasvu taga, mida toob tulevik ja kuidas käituvad turbulentsetel turgudel praegu Lightyeari investorid.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Joonas-Hendrik Mägi.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00 - 12.00 “Äripäev eetris”.

Nädalat raamivas arvamussaates arutlevad Äripäeva ajakirjanikud nädala olulisemate sündmuste üle. Ajakirjanikud Kristjan Pruul, Janno Riispapp ja arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe arutlevad seekord majanduse käekäigu üle, juttu tuleb ka riigifirmade erastamisest ja kõrbevast idufirmast.

Saates valitakse ka nädala võitja ning kaotaja.

12.00 - 13.00 “Kullafond”.

Saates tuleb taasesitamisele Äripäeva mõne aasta tagune parim podcast.

Selles meenutab Eesti üks staažikamaid ja tuntumaid uute autode müüjaid Jussi Pärnpuu, mismoodi tegutsesid uute autode ärid 90ndate alguse Eestis. Juttu tuleb ka sellest tänu millele või kellele said inimesed – autokaupmehed nende hulgas – nõnda kiiresti üha jõukamaks.

Räägime ka Eesti autoostja eripärast, autonduse trendidest ja paljust muust.

Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

13.00 - 14.00 “Digiturunduse praktikum”.

Veebruaris esmakordselt eetris olnud saates räägivad Adacti asutaja ja juht Kalev Kärpuk ja Priit Kallas Dreamgrowst mängustamisest ning sellest, kuidas see aitab ettevõtetel kliente rohkem enda juurde siduda.

Saates saab vastuse, mis asi on mängustamine, kuidas on seda kõige mõistlikum kasutada, millistele ettevõtetele see üldse sobib ning ka seda, mis võiksid mängustamise kampaania eesmärgid olla.

