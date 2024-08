Tagasi 03.08.24, 14:00 Raadiohitid: uus valitsus ja mitmed aktsiasoovitused Selle nädala enimkuulatud saated on olnud investeerimissoovitustest ja poliitikast.

Elukutseline investor: Baltikum köhib verd ja lohistab jalgu järel

Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni leidis “Investor Toomase tunnis”, et kuivõrd Tallinna börs on liikunud külgsuunas, kuid ettevõtete kasumid on samal ajal kasvanud, võib häid ostuideid leida siitsamast koduõuelt.

Viljar Arakas: Michal on Eestile praegu parim peaminister

Eften Real Estate Fundi tegevjuht Viljar Arakas usub uue valitsusjuhi võimetesse valitsuse käekäigu juhtida.

Äripäeva hommikuprogrammis rääkis Arakas lisaks Balti ärikeskkonna aegunud arusaamadest, aktiviseerunud tehinguturust ning Efteni käekäigust.

Äripäev eetris: pahur terasmees passib praegusse valitsusse hästi

Uue valitsuskoosseisu kõlavamad nimed on Jürgen Ligi, Erkki Keldo ja Vladimir Svet. Põhjused on aga erinevad, arutlesid Äripäeva ajakirjanikud nädalat kokku võtvas arvamussaates “Äripäev eetris”.

“Kino jälle saab. Jürgen Ligi mind ei üllatanud, aga üllatas see, kui pahur ta oli. Algusest peale. Uskumatu! See inimene näeb välja, et ta on maailma kõige õnnetum inimene, et ta peab olema uus Võrklaev (viide eelmisele rahandusministrile Mart Võrklaevale - toim)!” lausus Matsalu.

Strateeg Rait Kondor soovitab soodsa hinnatasemega aktsiaid

Turgudest ja intressidest rääkis hommikuprogrammis INVL Life Eesti filiaali strateeg Rait Kondor.

Kondor rääkis, mida ta arvab erinevate sektorite kärbetest ja millisele aktsiaturule tema panustab. Strateeg tõi näiteks välja autotootjad, kellesse tasuks investeerida.

Juttu tuli ka Balti ja Euroopa börsidest.

Lev Dolgatsjov: minu maailmas on "kasum" mõnikord ropp sõna

Viimasel gasellikongressil esinenud Lev Dolgatsjov rääkis ettekandes unikaalsuse leidmisest.

Dolgatsjov soovitas unikaalsuse leidmiseks pöörata tähelepanu ettevõtte asutajatele. Ta ütles, et investorite silmad panevad särama oma ala eksperdid, kes ka iseloomude poolest üksteist täiendavad. Lisaks on olulised elementaarsed ettevõtliku inimese isikuomadused, nagu näiteks õpihimu, ambitsioonikus, optimistlikkus, viisakus. Investoritele meeldivad ka Steve Jobsi ja Elon Muski sarnased eksootilised visionäärid.

